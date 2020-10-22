شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي: حكم مباراة الوداد رجل أعمال «ومحدش يعرف يشتريه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي أن الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، الذي أسند له الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هو رجل أعمال في الأساس وميسور الحال.
وأكمل المنيسي تصريحاته عبر شاشة قناة الأهلي:«جوميز رجل أعمال ميسور الحال وبرتغالي الأصل ويمتلك طائرة خاصة، ويبلغ من العمر 38 عاماً».
ورد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي:«ميسور الحال يعني محدش يقدر يشتريه أو يدفعله فلوس رشوة علشان نخاف منه».
وأنهى القيعي:«ربما يمارس حوميز التحكيم من أجل الرفاهية وحباً في المهنة فقط ولكنه لا يحتاج منها المال».
ويلعب الأهلي غداً الجمعة أمام الوداد البيضاوي المغربي بملعب القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بقيادة تحكيمية لجوميز.
وفاز الأهلي على الوداد ذهاباً في الدار البيضاء السبت الماضي بهدفين نظيفين بذهاب نصف النهائي، وبات على مقربة شديدة من بلوغ النهائي القاري.
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