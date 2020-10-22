شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي: كان من الصعب فقدان حكيمي أمام مونشنجلادباخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه كان من الصعب على فريقه على الجانب النفسي فقدان الظهير أشرف حكيمي بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أربع ساعات من انطلاق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.
وأصبح حكيمي اللاعب السابع في إنتر الذي يصاب بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين وتعافى أحدهم وهو أليساندرو باستوني وأشركه كونتي في الشوط الثاني في التعادل 2-2 مع الفريق الألماني.
وقال كونتي إنه لا يتذكر إبعاد حارسه سمير هاندانوفيتش أي فرصة خطيرة خلال المباراة التي أحرز فيها الفريق الألماني هدفين من تسديدتين على المرمى.
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