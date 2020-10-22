شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي بفوز ثمين على الوحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السعودي على نظيره الوحدة بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.
وسجل هدف الأهلي والمباراة الوحيد ألكسندر ميتريتا في الدقيقة 73 من عمر المواجهة.
الفوز منح الأهلي الوصول للنقطة 6 وتصدر جدول ترتيب المسابقة السعودية، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الخامس.
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