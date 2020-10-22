شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتصدر الدوري السعودي بفوز ثمين على الوحدة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السعودي على نظيره الوحدة بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.

وسجل هدف الأهلي والمباراة الوحيد ‏ألكسندر ميتريتا في الدقيقة 73 من عمر المواجهة.

الفوز منح الأهلي الوصول للنقطة 6 وتصدر جدول ترتيب المسابقة السعودية، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الخامس.