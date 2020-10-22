شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة محمد النني.. أرسنال يسقط رابيد فينا في الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح آرسنال مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز خارج الأرض على رابيد فيينا بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات على آليانز ستاديون (فيينا).
ولعب المصري محمد النني أساسيًا في المباراة وكان له دورًا هامًا في هدف الفوز باللقاء، الذي بدأ من بينية رائعة من متوسط الميدان.
وبذلك أصبح رصيد آرسنال 3 نقاط، متساويًا مع مولده السويدي الذي فاز على دوندالك الأيرلندي في نفس الجولة بنفس النتيجة 2-1.
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