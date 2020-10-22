شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة جوميز.. شهدت على انتصار تاريخي للأهلي ونهاية رحلة حسام ‏البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة مباراة الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي غدًا الجمعة، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يرصد المصري اليوم 8 معلومات عن فيكتور جوميز وتاريخه في تحكيم مباريات الأهلي ومنتخب مصر:

1- ولد "جوميز" فى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج في 15 ديسمبر عام 1982.

2- حصل صاحب الـ38 عام على الشارة الدولية عام 2011، ويعد أحد حكام النخبة في القارة السمراء.

3- خاض "جوميز" 21 مبارة بدوري أبطال إفريقا، أشهر فيهم 48 بطاقة صفراء، بينما أشهر البطاقة الحمراء مرتين فقط.

4- أدار "جوميز" لقاء منتخب مصر ضد مالي في زامبيا ضمن منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب 2017، والذي انتهى سلبيًا.

5- يمتلك "جوميز" مصنعًا للزجاجات البلاستيكية في جنوب إفريقيا ويقوم بتصديرها للمصانع الكبرى التي تعمل في شركات المياه الغازية.

6- لم يخسر المنتخب المصري أي مباراة مع جوميز، إذ فاز المنتخب المصري على أوغندا في تصفيات الوصول إلى كأس العالم بهدف أحرزه محمد صلاح مقابل لا شيء.

7- أما المباراة الثانية لـ جوميز مع مصر فكانت أمام تونس في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب المصري (2-3) في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

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8- وعن تاريخه مع الأهلي، حكم "جوميز" 4 مباريات، الأولى كانت أمام القطن الكاميروني، وخسر فيها الأهلي بهدفين، والثانية كانت ضد وفاق سطيف الجزائري وخسرها الأهلي بهدف مقابل هدفين، أما المباراة الثالثة فكانت مع فيتا كلوب الكونغولي وسقط فيها الأهلي بهدف، وجاء الفوز الوحيد للأهلي أمام النجم الساحلي بنتيجة (2-6).

9- بقى أن نذكر أن صافرة الجنوب أفريقي مثّلت الخير على المنتخب المصري خلال 3 مباريات شهيرة أبرزها في مواجهة الكونغو الديوقراطية بأمم أفريقيا 2019 وأمام أوغندا بتصفيات مونديال 2018، كذلك أمام تونس بتصفيات الكان 2019، ونجح الفراعنة في حسم المواجهات الثلاثة.

10- صافرة جوميز شهدت أيصاً على كتابة المدير الفني الأسبق حسام البدري السطر الأخير في ولايته الثالثة والأخيرة مع الأهلي، بعدما خسر الفريق الأحمر في أوغندا على يد كامبالا سيتي ورحل بعدها البدري عن مهمته الفنية في قلعة التتش.