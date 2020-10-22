ميسي: الكلاسيكو بوجود رونالدو مميز واتمنى مواجهته في دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

تمنى الارجنتيني ليونيل ميسي الشفاء لكريستيانو ​رونالدو​ الذي اصيب بفيروس كورونا وذلك قبل مواجهة ​برشلونة​ ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

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وقال ميسي: "من الواضح عندما لعب كريستيانو مع ​ريال مدريد​ كانت المباريات مميزة فبوجوده على ارض الملعب يزيد الامور تعقيدا ولكن الان هو رحل وعلينا ان نتطلع الى التحديات الجديدة".

وواصل ميسي: "الأربعاء قد يكون هناك هذا التحدي ونأمل أن يكون كريستيانو هناك وسرعان ما يتعافى من كورونا".

وأكد: "مع كريستيانو كانت وما زالت مبارزة خاصة استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة كانت فرقنا متطلبة للغاية ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم".