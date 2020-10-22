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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي: الكلاسيكو بوجود رونالدو مميز واتمنى مواجهته في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
تمنى الارجنتيني ليونيل ميسي الشفاء لكريستيانو رونالدو الذي اصيب بفيروس كورونا وذلك قبل مواجهة برشلونة ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.
وقال ميسي: "من الواضح عندما لعب كريستيانو مع ريال مدريد كانت المباريات مميزة فبوجوده على ارض الملعب يزيد الامور تعقيدا ولكن الان هو رحل وعلينا ان نتطلع الى التحديات الجديدة".
وواصل ميسي: "الأربعاء قد يكون هناك هذا التحدي ونأمل أن يكون كريستيانو هناك وسرعان ما يتعافى من كورونا".
وأكد: "مع كريستيانو كانت وما زالت مبارزة خاصة استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة كانت فرقنا متطلبة للغاية ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم".
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