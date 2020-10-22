شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري السعودي: الاهلي يعتلي الصدارة بعد تخطيه الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 تخطى فريق الأهلي منافسه ​الوحدة​ بهدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان على أرضية ستاد الجوهرة المشعة.

وسجل ألكسندرو ميتريتا هدف فوز الأهلي بالدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة عرضية يسددها على يسار الحارس من حدود منطقة الجزاء. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السادسة في صدارة ​الدوري السعودي​ بعد فوزين متتاليين بينما تجمد الوحدة عند 3 نقاط في المركز الخامس بترتيب المسابقة من فوز وخسارة.

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