شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوباميانغ يعزز أرقامه مع آرسنال بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020 نجح ​بيير إيميريك أوباميانغ​ بتعزيز أرقامه الشخصية مع نادي ​آرسنال​ بعدما قلب تأخره 0-1 إلى إنتصار 2-1 على ​رابيد فيينا​ النمساوي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على أليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 61 حين كان الغانرز متأخراً بهدف للاشيء أشرك المدرب ميكيل أرتيتا، المهاجم الغابوني لينجح النادي اللندني بتسجيل ثنائية حملت توقيع ديفيد لويز (70) وأوباميانغ (74) محققاً الفوز خارج الديار. وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن أوباميانغ سجل 12 هدفاً في 19 مباراة بالدوري الأوروبي مع الغانرز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوباميانغ يعزز أرقامه مع آرسنال بالدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.