الأهلي يخطف صدارة الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتزاعه الفوز الثاني على التوالي على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل. جاء الفوز الأهلاوي بقدم المحترف الجديد الروماني اليكساندرو ميتريتا في الدقيقة 73 من اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لحساب الجولة الثانية من دوري المحترفين. وجاءت الأفضلية لصاحب الأرض في أغلب مجريات شوطي المباراة، رغم المرتدات الخطرة للوحدة مع مطلع الشوط الثاني، إلا أن تدخل الصربي فلادان ميلويفيتش بالزج بالروماني ميتريتا أسهم في تغيير دفة المباراة لصاحب الأرض بعد أن اقتنص عرضية لوكاس ليما ليسدد كرة صاروخية اصطدمت بقائم عبدالله العويشير، لتعلن وصول النادي الأهلي للنقطة السادسة، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق (3 نقاط). وجاءت الأفضلية لصاحب الأرض في أغلب مجريات شوطي المباراة، رغم المرتدات الخطرة للوحدة مع مطلع الشوط الثاني، إلا أن تدخل الصربي فلادان ميلويفيتش بالزج بالروماني ميتريتا أسهم في تغيير دفة المباراة لصاحب الأرض بعد أن اقتنص عرضية لوكاس ليما ليسدد كرة صاروخية اصطدمت بقائم عبدالله العويشير، لتعلن وصول النادي الأهلي للنقطة السادسة، بينما بقي الوحدة على رصيده السابق (3 نقاط).

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