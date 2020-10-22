التعاون يوجه ضربة جديدة موجعة للنصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى النصر ضربة ثانية موجعة مع مدربه البرتغالي فيتوريا عندما خسر من التعاون بهدف دون مقابل، على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة أمس رغم أن الأخير لعب منذ الدقيقة الـ8 بعشرة لاعبين، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وبقي النصر دون نقاط حتى الآن منذ انطلاقة الدوري، فيما رفع التعاون رصيده إلى 4 نقاط.

استحوذ النصر على وسط الملعب وتناقل لاعبوه الكرة رغبة في استدراج لاعبي التعاون، وظهر على لاعبي الأخير الاستعجال والتوتر، ليشهر حكم اللقاء محمد الهويش بطاقة حمراء لريان الموسى عندما تدخل مع خالد الغنام بشكل قوي وعنيف بعد عودته لتقنية الفار، ويلعب على إثرها فريق التعاون بعشرة لاعبين.

كاد النصر يفتتح التسجيل بعد ذلك عن طريق علي الحسن الذي غالط حارس التعاون كاسيو دوس قبل أن يتدخل القائم وينقذ الموقف، مع مرور الدقائق العشر الأولى، ليعود السجال بين الفريقين حتى الدقيقة 23، ويظهر التعاون في تهديد أول على مرمى النصر بعد تسديدة قوية من إبراهيم الزبيدي من كرة ثابتة مرت بجانب قائم جونز، واستلم لاعبو النصر زمام الأمور دون خطورة على المرمى سوى تسديدة من خالد الغنام قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أشرك فيتوريا فراس البريكان وأخرج مختار علي، يود من خلاله فيتوريا الزيادة العددية في مناطق التعاون واستغلال النقص، وارتكب اللاعبان أيمن يحيى وعلي الحسن أخطاء تحصلا على إثرها على بطاقتين صفراوين.

بعدها خطف توامبا الهدف الأول والوحيد للمباراة عند الدقيقة 62 من بين دفاعات النصر ليسكنها شباك جونز، وليشرك مدرب النصر بعد ذلك عبدالفتاح آدم بديلا عن أيمن يحيى، ولم يتغير حال النصر بل زاد التعاون إصراره ورغبته في المحافظة على نتيجة اللقاء وإحباط هجمات النصر غير الخطرة على مرمى التعاون.