الأخضر يتراجع في تصنيف فيفا

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وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف الذي أصدره «فيفا» أمس، فيما حل فرنسا ثانيا، والبرازيل ثالثا، وإنجلترا رابعا، والبرتغال خامسا.وعلى مستوى قارة آسيا، احتل المنتخب الياباني الصدارة بقدومه في المركز الـ27 عالميا، وبعده إيران في المركز الـ29، ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، ثم الأخضر في المركز الـ67.
يذكر أن الأخضر حصد 1351 نقطة، متراجعا مركزا واحدا في التصنيف الحالي، بعد حصوله على المركز الـ66 خلال شهر سبتمبر الماضي.
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