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الأخضر يتراجع في تصنيف فيفا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أكتوبر الحالي، حيث حل في المركز الـ67 عالميا، والسادس آسيويا وعربيا، والثاني خليجيا.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف الذي أصدره «فيفا» أمس، فيما حل فرنسا ثانيا، والبرازيل ثالثا، وإنجلترا رابعا، والبرتغال خامسا.

وعلى مستوى قارة آسيا، احتل المنتخب الياباني الصدارة بقدومه في المركز الـ27 عالميا، وبعده إيران في المركز الـ29، ثم كوريا الجنوبية وأستراليا وقطر، ثم الأخضر في المركز الـ67.

يذكر أن الأخضر حصد 1351 نقطة، متراجعا مركزا واحدا في التصنيف الحالي، بعد حصوله على المركز الـ66 خلال شهر سبتمبر الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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