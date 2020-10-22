صلاح على رأس قائمة مصر لمواجهة توجو

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ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.وضمت القائمة 5 محترفين هم محمد صلاح (ليفربول) ومحمد النني (أرسنال) وأحمد حجازي (وست بروميتش) ومحمود تريزيجيه (أستون فيلا) وأحمد كوكا (أولمبياكوس اليوناني).
وأكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أنه تمت مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) على أن ينضموا للمعسكر المغلق ابتداء من موعد الأجندة الدولية والمقرر لها 9 نوفمبر المقبل وحتى 17 من الشهر نفسه.
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