شكرا لقرائتكم خبر صفقة العابد مهددة.. والشباب يتحرك لخطف الموسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجأ لاعب فريق الهلال الكروي الأول الدولي نواف العابد إجراءات انتقاله الرسمية لنادي الشباب بعد شراء عقده بـ 3,9 ملايين ريال، وهي القيمة المتبقية للشهور التسعة المقبلة، حيث يأمل الشبابيون أن ينهي اللاعب إجراءاته قبل إغلاق فترة التسجيل الحالية في الـ25 من أكتوبر الحالي.

وأشارت مصادر لـ»مكة» إلى أن العابد يسعى إلى استخلاص كامل حقوقه المالية من قبل نادي الهلال قبل أن يوقع رسميا للشباب، وفي حال تعثرها فإن انضمام اللاعب سيؤجل إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وهو الأمر الذي قد يهدد فشل الصفقة في حال دخول أطراف أخرى ترغب في ضم نواف العابد لفرقها، أو تغير قناعات المدير الفني لفريق الشباب بيدرو كايشينيا.

من ناحية ثانية، اقتربت أزمة تجديد العقد الاحترافي لمهاجم الفريق الكروي الأول الدولي عبد الله الحمدان من الانفراج بعد توصل الطرفين لتجديد العقد الاحترافي لـ 4 مواسم مقبلة، دون الكشف عن المزايا المالية الجديدة، وذلك قبل نهاية عقد اللاعب ودخوله فترة الانتقالات الحرة.

وكشفت»مكة» عن وجود تحركات شبابية نحو شراء عقد لاعب وسط فريق الأهلي الكروي الأول الدولي نوح الموسى المتبقي منه سنة، للاستفادة من خدماته خلال الموسم وتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل عبد المجيد الصليهم للنصر هذا الموسم.

يشار إلى نوح الموسى مثل الفتح موسم 2015، وانتقل على سبيل الإعارة إلى نادي بلد الوليد الإسباني عام 2018، ليعود بعدها إلى النادي الأهلي في نهاية 2018، كما أنه انضم للمنتخب الوطني السعودي عام 2017.