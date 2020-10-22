شكرا لقرائتكم خبر 3 مواجهات.. أقواها الرائد والشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 3 مباريات قوية اليوم، ستكون أهمها بين الرائد والشباب في بريدة، فيما يلتقي القادسية وضمك في مباراة متكافئة بالشرقية، والفيصلي والباطن في لقاء غامض بالمجمعة.

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة مسرحا لمواجهة الرائد والشباب اللذين تذوقا طعم الانتصارات في الجولة الأولى، حيث فاز الأول على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتجاوز الثاني أبها بهدف دون مقابل.

وفي لقاء الجريحين يحل فريق ضمك ضيفا على القادسية، حيث يدخل المستضيف بغية تعويض خسارته الأولى أمام الوحدة وكسب نقاط المباراة الثلاث، في حين يسعى الجزائري نورالدين بن زكري مدرب ضمك للتعويض بعد الخسارة أمام الرائد بعد تصحيح الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق ثلاثة أهداف.

ويلتقي الفيصلي والباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بعدما تعادل الباطن مع التعاون في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، فيما خسر الثاني أمام الأهلي بهدف.