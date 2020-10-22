هل يتحول الهلال من آسيا إلى أبطال العرب؟

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وفي حالة إعلان الاتحاد الآسيوي القرار سيشارك الهلال في دوري أبطال العرب، مما سيضفي على البطولة زخما إعلاميا كبيرا، حيث يعد الهلال واحدا من أهم وأقوى الفرق العربية والتي تعد مشاركتها إضافة لأي بطولة.وكان الهلال قد شارك في النسخة الماضية ووصل إلى المباراة النهائية (كأس زايد للأندية الأبطال) وخسر أمام النجم الساحلي التونسي (2-1)، وشارك في البطولة الأولى التي سميت بكأس زايد للأندية الأبطال 4 فرق سعودية هي الهلال والأهلي والنصر والاتحاد، وشهد المربع الذهبي مواجهة سعودية بين الهلال والأهلي نجح الهلال من خلالها في تحقيق الحضور في النهائي.
وفي النسخة الحالية كأس محمد السادس للأندية الأبطال شارك فريقان من السعودية الاتحاد والشباب، اللذان سيتوجهان أيضا في دور الأربعة حيث تم تحديد موعد المباراتين، حيث تلعب الأولى في الرياض 2 ديسمبر وتلعب مواجهة الإياب في 4 من يناير المقبل.
يذكر أن البطولة توقفت بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، وتسبب في إيقاف كرة القدم لعدة شهور.
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