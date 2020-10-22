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باتشيكو يطمئن الجماهير البيضاء بشأن جاهزية الزمالك لموقعة الرجاء

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جدة - عمرو شويل طمأن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك جماهير القلعة البيضاء بشأن جاهزية الفريق لخوض مباراة الرجاء في أي وقت.

 

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء التي كان من المقرر أن تقام السبت المقبل، لتُلعب في الأول من نوفمبر بسب إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس .

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وأكد باتشيكو في فيديو تم اذاعته عبر قناة الزمالك أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون تماما في المباراة وغير منشغلين بموعدها أو تأجيلها.

 

وأشار باتشيكو إلى ان الجهاز الفني لا يزال يسير على الهدف الذي يسعى لتحقيقه وهو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك إنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري، وأوضح أن الفترة الحالية تزيد عناصر الفريق ترابطا وإصرارا على تحقيق الأهداف المنشودة.

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