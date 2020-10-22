شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستبعد لعب مباراة الزمالك والإسماعيلي في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة، أن مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى ستقام يوم 26 أو 27 أكتوبر الجارى، موضحين أنه من المستحيل إقامة المباراة فى شهر نوفمبر المقبل بعد تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى بدورى أبطال افريقيا إلى يوم 1 نوفمبر بدلا من السبت المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا التى ضربت لاعبى الرجاء.

تابع مسئولو الجبلاية أن سبب صعوبة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نوفمبر هو انتهاء القيد يوم 4 نوفمبر المقبل، وفى حالة إقامة مباراة الزمالك والاسماعيلى فى نوفمبر هذا يعنى استمرار القيد لنهاية نوفمبر وهو أمر مستحيل وفقا للوائح الفيفا، وتساءل أعضاء الجبلاية:" اذا أقيمت المباراة فى نوفمبر وتحديدا بعد مباراتىّ مصر وتوجو فى تصفيات أمم افريقيا أى بعد 17 نوفمبر بأى قائمة سيلعب الفريقان المباراة القديمة أم الحديثة؟، وهل سيحتفظ الفريقان بلاعبيهم حتى أواخر نوفمبر دون بيع أى منهم، كل هذا يمنع تماما إقامة المباراة فى نوفمبر، واستقرت اللجنة على إقامتها يوم 26 أو 27 أكتوبر الجارى وسيتم اعلان الموعد النهائى خلال ساعات".

كما استقرت اللجنة على استمرار المواعيد التى حددتها من قبل لمباريات الجولة وهى 29 و30 و31 أكتوبر الجارى لباقى المباريات، على أن يتم اعلان الجدول خلال الساعات المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء الأحد الماضى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى أقيمت على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء فى المغرب، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، حيث يسعى الفريق الأبيض لاستعادة كافة عناصره لخوض مباراة الإياب أمام الرجاء وعبور دور نصف النهائى من أجل التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توجه به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء بعد غد السبت، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل، وجاء هذا بسبب إصابة 14 لاعبين داخل صفوف فريق الرجاء البيضاوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذى جعل وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الفريق للقاهرة.

وكانت الأيام الأيام القليلة الماضية، قد شهدت محاولات من جانب نادى الرجاء لتأجيل اللقاء نظرًا للظروف التى يمر بها الفريق الأخضر من حيث الإصابات بعد ارتفاع عدد حالات كورونا إلى 14 لاعبًا.

وأكد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إقامة مباراة الأهلى ضد الوداد فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى موعدها غدًا الجمعة، كما شدد على أن المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا ستقام فى موعدها المحدد 6 نوفمبر المقبل.