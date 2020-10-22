شكرا لقرائتكم صن داونز يهنئ موسيمانى بعد التتويج بجائزة أفضل مدرب في جنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ فريق صن داونز الجنوب أفريقى مدربه السابق بيتسو موسيمانى والحالى للأهلى المصري بعد التتويج بجائزة أفضل مدرب فى جنوب أفريقيا، عن الموسم المنتهى 2019 – 2020، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل فى جنوب أفريقيا والذى أقيم مساء اليوم، الخميس، حيث حصد مدرب المارد الأحمر الحالى الجائزة متفوقا على الثنائى: إرنست ميدندورب مدرب كايزر شيفز، وإريك تينكلر، المدير الفنى لفريق ماريتزبرج يونايتد.

وحصد موسيمانى جائزة مدرب العام فى جنوب أفريقيا، بعدما قاد فريقه السابق صن داونز نحو التتويج بلقبى الدوري والكأس فى جنوب أفريقيا.

وتولى موسيمانى تدريب الأهلى خلفا للمدرب السويسرى رينيه فايلر، بعقد لمدة عامين، بعد قضاؤه 7 سنوات ناجحة مع فريق صن داونز، حيث توج مع العملاق الجنوب أفريقي، 15 لقبا مختلفا.