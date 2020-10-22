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الأهلي يختتم تحضيراته لموقعة الإياب ضد الوداد

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جدة - عمرو شويل اختتم فريق الأهلى مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الوداد المغربي المقرر اقامتها غداً على ملعب ستاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

 

وجاءت نتائج  المسحة التي خضع لها اللاعبين أمس سلبية، في الوقت الذي تدرب الفريق على ضربات الترجيح خلال مران الفريق المقام حالياً، تجنبًا للجوء اليها في حالة التعادل سواء في مباراة الوداد غداً أو في المباراة النهائية، والتي حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر اليوم، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.

 

وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.

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