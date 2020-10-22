شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مالك يا عدلي القيعي بالزمالك.. انت بتاع تنس طاولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور كابتن الزمالك التاريخي أن قناة النادي أول من دافع عن الوداد المغربي في أزمة مباراة الترجي التونسي في نهائي أبطال أفريقيا عندما تعرض للظلم بسبب توقف تقنية الفار.

قال خالد الغندور خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي" عبر قناة الزمالك الفضائية إن الاتحاد الافريقي متخبط في قراراته بشأن تنظيم البطولات وقراراتها منذ فترة طويلة.

أضاف الغندور: "كل الناس بتحمل مرتضى منصور سبب تأجيل المباراة بالرغم من ان الكاف واللجنة الأوليمبية من وجهة نظرهم معزول من منصبه".

وواصل خالد الغندور: "محمود الخطيب وافق على تأجيل مباراته ضد الوداد المغربي بالرغم من رفض الزمالك للقرار بسبب ان فرق المغرب أعلنت عن مباريات في الدوري بنفس موعد مباريات افريقيا".

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تابع مقدم برنامج زملكاوي: "عايزين الكابتن محمود الخطيب يتسلخ زي ما بيعملوا مع مرتضى منصور حاليا لما الأول وافق على تأجيل مباراة الوداد".

وتحدث النجم التاريخي للقلعة البيضاء: "أنا كخالد الغندور مقدم البرنامج واللاعب السابق في الزمالك معترض على قرار مرتضى منصور لكنه رئيس النادي ويعلم كل التفاصيل الخاصة باللاعبين ويمتلك كل القرارات".

وهاجم الغندور مستشار التسويق في النادي الأهلي بسبب تصريحات اليوم بقناة الرسمية للنادي قائلاً: "انت مالك يا عدلي القيعي بموافقة أو رفض الزمالك قرار الاتحاد الافريقي انت قدامك 14 يوم على النهائي واحنا مطالبين باللعب بعد 4 أيام احنا ها نضحك على بعض".

واختتم الغندور هجومه على القيعي: "احنا لاعيبة كورة يا كابتن عدلي مش زيك بتاع تنس طاولة.. لاعبي الزمالك سيحتاجون راحة كافية بعد مباراة الرجاء يوم 1 نوفمبر".