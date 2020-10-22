الأهلي بالزي الرسمي والوداد بالأزرق في مباراة الغد

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جدة - عمرو شويل عقد ظهر اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ونظيره الوداد المغربي بمقر النادي بالجزيرة، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.
ومثل الأهلي في الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، والدكتور عمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وتقرر في الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
أعفى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى، التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من المشاركة في التقسيمة خلال مران الفريق اليوم بعد شعوره بإجهاد عضلي.
ومن المقرر أن يتواجد معلول بشكل طبيعي في مواجهة الوداد غداً.واختتم الأهلي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الوداد المغربي المقرر اقامتها غداً على ملعب ستاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
وجاءت نتائج المسحة التي خضع لها اللاعبين أمس سلبية، في الوقت الذي تدرب الفريق على ضربات الترجيح خلال مران الفريق المقام حالياً، تجنبًا للجوء اليها في حالة التعادل سواء في مباراة الوداد غداً أو في المباراة النهائية، والتي حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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