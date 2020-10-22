شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسقط المقاولون في الوقت القاتل ويتأهل لنصف نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل الاتحاد السكندري إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعتها على ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر ، والتى شهدت أول ظهور لحسام حسن مع زعيم الثغر بعد غياب عن التدريب عقب رحيله عن سموحة فى الدور الأول من دورى الموسم الجارى.

وتأهل الاتحاد السكندري الي الدور نصف نهائي لبطولة كاس مصر ، منتظراً الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة .

أحرز هدفي الاتحاد السكندري خالد قمر والسيد سالم في الدقيقة 49 و93 علي الترتيب ، بينما سجل للمقاولون العرب شكري نجيب في الدقيقة 47 .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي"-

حراسىة المرمى: عماد السيد

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خط الدفاع : السيد سالم، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان،

خط الوسط : مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد.

خط الهجوم : خالد الغندور، خالد قمر، رزاق سيسيه.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب علي النحو التالي ..

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.

وكانت الاتحاد والمقاولون قد تواجها فى مناسبتين خلال الموسم الجارى، حيث فاز المقاولون فى مباراة الدور الأول من الدورى على الاتحاد بهدف نظيف فى الأسكندرية، قبل أن يتعادل الفريقان على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بهدف لكل فريق، فى مباراة شهدت الكثير من الندية والإثارة.