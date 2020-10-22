شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يحضر احتفالية تكريم أوائل الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التى تقيمها الوزارة لتكريم أوائل الثانوية العامة والفنية و الأزهرية وذوى الهمم من مختلف محافظات الجمهورية ، بحضور الدكتور محمد الضوينى وكيل الازهر الشريف و الدكتور رضا حجازى مساعد وزير التربية والتعليم وعدد من قيادات وزارة الرياضة.

وحضر الوزير قبل نهاية الحفل بدقائق خاصة وأنها كان قادما من سوهاج فى زيارة تفقدية لبعض المنشات هناك .. وحرصت وزارة الشباب والرياضة على ترجمة احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذى يقام بمقر الوزارة ، بلغة الاشارة لضمان استفادة كل الفئات بما يدور فى الحفل.وبدأ الحفل دون حضور وزير التعليم الذى أناب عنه ممثلا من وزارة التربية والتعليم وكذلك غياب الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة قرآنية من أحد المكرمين من الثانوية الازهرية.

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من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق بشأن النتائج الجيدة للأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات افريقيا هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر فى البطولات الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة فى عودة النشاط الرياضى فى ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى كبير على منتخب مصر الأول الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد صبحى دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أى أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.