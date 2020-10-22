الأهلي يدرس استبعاد معلول من تشكيل مباراة الوداد المغربي

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جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ابقاء علي معلول ظهير ايسر الفريق على دكة البدلاء في مواجهة الوداد غدا بعد شكواه من شد في العضلة الخلفية، وذلك تجنبا لتفاقم اصابته وادخاره للمباراة النهائية.
واختتم الأهلي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الوداد المغربي المقرر اقامتها غداً على ملعب ستاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب في الدار البيضاء لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.
وجاءت نتائج المسحة التي خضع لها اللاعبين أمس سلبية، في الوقت الذي تدرب الفريق على ضربات الترجيح خلال مران الفريق المقام حالياً، تجنبًا للجوء اليها في حالة التعادل سواء في مباراة الوداد غداً أو في المباراة النهائية، والتي حال انتهاء وقتها الأصلى والإضافى بالتعادل سيتم اللجوء اليها لتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والوداد المغربي ظهر اليوم، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق. وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.
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