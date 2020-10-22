شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يعلن سلبية مسحة الأهلي قبل موقعة الإياب ضد الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم أمس، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية أمس على هامش مران الفريق، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية التي أقرها الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا أمس الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي غدًا على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وفاز الأهلي ذهابًا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول.