شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تترجم احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية للغة الإشارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت وزارة الشباب والرياضة بترجمة احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية الذى يقام بمقر الوزارة ، بلغة الاشارة لضمان استفادة كل الفئات بما يدور فى الحفل.

وبدأ الحفل دون حضور وزير التعليم الذى أناب عنه ممثلا من وزارة التربية والتعليم وكذلك غياب الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة، وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة قرآنية من أحد المكرمين من الثانوية الازهرية.

و تكرم وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي اوائل الثانوية العامة والأزهرية المتفوقين من ذوي الهمم ، وكذلك تكريم الشباب المشاركين بالحملة القومية للتوعية بمخاطر فيرس كورونا ، بالإضافة إلى تكريم مجموعة شباب يدير شباب من ذوي الهمم ، و تكريم الشباب الذي ساهم في إنجاح الانتخابات الالكترونية لبرلمان الطلائع .

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من ناحية أخرى، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ما تحقق بشأن النتائج الجيدة للأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات افريقيا هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر فى البطولات الأفريقية، مشيرا إلى دور الحكومة فى عودة النشاط الرياضى فى ظل جائحة كورونا، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى كبير على منتخب مصر الأول الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة، والمنتخب الأولمبى الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأكد صبحى دعمه الكبير واللامحدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أى أزمات قد تواجهها، وأن الدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية.