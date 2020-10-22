إرجاء مواجهة الزمالك المصري والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من الرباط: أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف)، الخميس، بشكل رسمي، عن تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك المصري والرجاء المغربي،الى يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس (كورونا).

وتقدم النادي المغربي، بعد قرار التأجيل، بالشكر لأجهزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على "تفهمها للوضعية الاستثنائية التي يعيشها النادي حاليا"، وأكد انخراطه اللا مشروط في المساهمة في تطوير كرة القدم الأفريقية".

تعزيز روح التضامن

أوضحت (كاف) عبر بيان لها، نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية،وافقت، من أجل حماية نزاهة المسابقة وتعزيز روح التضامن، على تأجيل مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك المصري والرجاء المغربي. وبالمقابل، تم الإبقاء على موعد مباراة الإياب الثانية بين الأهلي المصري والوداد المغربي، وكذلك موعد نهائي البطولة المقرر له يوم 6 نوفمبر المقبل.

حالة عزل ذاتية

أشار البيان إلى أن نادي الرجاء المغربي كان أبلغ، يوم الثلاثاء الماضي، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قيام السلطات الصحية المغربية بوضع فريقه قيد الحجر الصحي، بعد اكتشاف ثمانية لاعبين تم الإعلان عن إيجابية اختبارات فيروس كوفيد – 19 الخاصة بهم.زيادةعلى ذلك، يضيف بيان (كاف)، "تلقينا قرارات السلطات المغربية المتعلقة بإلغاء الإذن الممنوح للرجاء بالسفر خارج المغرب، وفرض حالة عزل ذاتية على النادي لمدة أسبوع، حتى تاريخ 27 أكتوبر 2020 موعد اختبار (بي سي أر) الجديد". ونتيجة لذلك، يضيف البيان، لن يتمكن الفريق من السفر إلى مصر لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الزمالك المصري الذي كان من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأشار البيان، في هذا السياق، إلى عقد اجتماع تشاوري بين خبراء (كاف) وسلطات نادي الرجاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث أعاد رئيس نادي الرجاء من جديد تأكيد رغبة ناديه على المشاركة في البطولة حتى نهايتها.

Advertisements

الصحة والسلامة

شدد بيان (كاف) على أن صحة اللاعبين تمثل بالنسبة لـ (كاف) الضرورة القصوى، وفقاً لتوجيهات (كاف) الصحية الخاصة بجائحة (كوفيد – 19)، والتي تقدم ضمانات لصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين، مع تسهيل العودة لإقامة مباريات كرة القدم.

وزاد البيان أن تفشي وباء فيروس (كورونا) المستجد يتطلب إجراء تكيفات مؤقتة مع اللوائح بالنظر إلى تطور الجائحة والمعرفة العلمية المتاحة.

في هذا السياق، يختم البيان "لا يمكن تبرير الإجراءات والممارسات المؤقتة المتخذة هنا إلا بمواجهة هذه الظروف الاستثنائية. وبالتالي يمكن أن تتطور القرارات وفقًا للحالة".

حصيلة الذهاب

يشار إلى أن لقاء الذهاب الذي جمع الرجاء المغربي بضيفه الزمالك المصري على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كان قد انتهى لصالح الضيوف بهدف لصفر. فيما عادت نتيجة لقاء الذهاب الذي جمع الوداد المغربي والأهلي المصري، على أرضية نفس الملعب بالدار البيضاء، لصالح المصريين بهدفين لصفر.

مواضيع قد تهمك :