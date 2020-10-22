روما وأرسنال ينجوان من الخسارة وسقوط نابولي ونيس

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باريس: نجا روما الإيطالي وأرسنال الإنكليزي من خسارة كانت تلوح في الأفق بعدما حولا تأخرهما صفر-1 إلى فوز 2-1 أمام يونغ بويز السويسري ورابيد فيينا النمسوي توالياً الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

في المقابل مني نابولي الإيطالي بخسارة مفاجئة على أرضه أمام ألكمار الهولندي صفر-1، وانهار نيس امام مضيفه ليفركوزن الألماني 2-6.

وجد روما نفسه متأخرا بهدف في المباراة التي حل فيها ضيفاً على يونغ بويز ضمن منافسات المجموعة الأولى، بعد 14 دقيقة حين احتسب الحكم الإسباني كارلوس دي كيرو ركلة جزاء لمصلحة صاحب الأرض سددها الكاميروني جان-بيار نسامي بنجاح في مرمى الإسباني باو لوبيز.

وحافظ الفريق السويسري على تقدمه رغم أفضلية كبيرة لضيفه، إلى أن أجرى مدرب روما البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين دفعة واحدة سعيا منه لتدارك الخسارة فأشرك الثنائي الهجومي البوسني ادين دزيكو والأرميني هنريك مختيريان (59)على أمل تعديل النتيجة على أقل تقدير.

ولم يخيب دزيكو ومختيريان مدربهما، إذ مرر الأول كرة امامية لزميله البرازيلي برونو بيريس توغل على اثرها داخل المنطقة السويسرية وسدد على يمين الحارس (69)، والثاني عرضية متقنة لرأس الألباني ماراش كامبولا الذي لم يتوان عن ايداعها في الشباك (73).

وضمن المجموعة نفسها، فاز كلوج الروماني على مضيفه سسكا صوفيا البلغاري 2-صفر.

وضمن المجموعة الثانية، احتاج أرسنال لأربع دقائق من أجل تحويل تأخره إلى فوز.

فبعد تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 51 عبر اليوناني تاخياركيس فونتاس، نجح المدافع البرازيلي دافيد لويز بادراك التعادل (70)، ليحرز بعدها الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ هدف الفوز في الدقيقة 74، منقذا فريقه من الخسارة.

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وضمن المجموعة نفسها، خسر دوندالك الايرلندي امام ضيفه مولده النروجي 1-2.

وسقط نابولي في عقر داره أمام ألكمار بهدف تأخر حتى الدقيقة 54 عن طريق داني دي فيت، لحساب المجموعة السادسة التي شهدت ايضا فوز ريال سوسييداد على مضيفه رييكا الكرواتي بهدف دون مقابل.

وهي الخسارة الأولى الفعلية لنابولي في الموسم الجديد، بعدما تم تخسيره صفر-3 امام يوفنتوس في الدوري المحلي لعدم خوضه المباراة بحجة اصابة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، بعد ثلاثة انتصارات عريضة سجل فيها 12 هدفا.

وحقق باير ليفركوزن الألماني فوزا كبيرا على نيس الفرنسي 6-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

تقدم الفريق الألماني بهدف لنديم أميري من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة (11)، ثم ضاعف الأرجنتيني لوكاس ألاريو النتيجة بعد خمس دقائق بيسارية من خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على الحارس الأرجنتيني والتر بينيتيس.

وقلص أمين الغويري النتيجة لنيس (31) بتسديدة من خارج المربع على يمين حارس المرمى الفنلندي لوكاس راديسكي.

وانهار الفريق الفرنسي في نصف الساعة الأخير من الشوط الثاني حيث منيت شباكه بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها الفرنسي موسى ديابي بتسديدة من يمناه (61)، والبديل كريم بلعربي هدفين (79 و83) علما انه شارك في الدقيقة 74 فقط، والبديل الاخر فلوريان فيرتز (87).

وسجل كلود موري هدفا ثانيا لنيس قلص به الفارق في الثواني الأخيرة.