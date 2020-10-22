شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 22/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الوداد المغربي غداً في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

الأهلي يؤكد جاهزية أجاى لمباراة الوداد فى إياب نصف نهائى أبطال أفريقيا

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، جاهز لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيرى فى مران الفريق كاملاً أمس بسبب مُعاناته من الإجهاد، لذا فضّل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات فى "الجيم".

سيلتا فيجو الإسباني يعرض إقامة مباراة ودية أمام الأهلي.. صور

عرض نادى سيلتا فيجو الإسبانى خوض مباراة ودية مع النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة فى توقيت يُناسب الناديين وبعد عودة الجمهور للمدرجات والانتهاء من "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وجاء عرض النادى الإسبانى على الأهلى خلال زيارة وفد من سيلتا فيجو للقلعة الحمراء مساء أمس، الأربعاء، وضم الوفد كلاً من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، لبحث سبل التعاون بين النادى الأهلى وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي يتلقى عرضاً من الإسماعيلي لضم "صفقة مُعارين" فى الصيف

تلقى مسئولو النادى الأهلى عرضاً من نظرائهم فى الإسماعيلى للحصول على أكثر من لاعب مُعار من القلعة الحمراء لأندية محلية خلال الموسم الجارى، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من إدارة الإسماعيلى لضم بعض لاعبى الأهلى المُعارين فى الدورى المصرى، وفى مقدمتهم الثنائى المُعار لسموحة ناصر ماهر وصلاح محسن، ومعهما عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش، وغيرهم من لاعبى الأهلى الشباب الذين أثبتوا تألقهم فى الموسم الجارى مع أندية محلية، ويترقب الإسماعيلى حالياً موقف هؤلاء المُعارين من العودة للأهلى حتى يتحدد مصير هذه المفاوضات التى تأمل إدارة الدراويش فى نجاحها حتى يحصل على لاعب أو أكثر من مواهب الأهلى الصاعدة.

محامى الأهلي يكشف تطورات قضية هندريك فى الفيفا

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أكد هشام عبدربه، محامى النادى الأهلى، فى قضية البرازيلى هندريك هيكلمه لاعب الفريق الأسبق أن هذا الملف تم إغلاقه تماماً قبل عدة أشهر، بعدما وقّع الأهلى تسوية مع اللاعب ومحاميه يتم بمقتضاها حصول هندريك على مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتى تُقدّر بـ950 ألف دولار، وفقاً لعدة أقساط يدفعها النادى منذ الاتفاق على التسوية.

وأضاف هشام عبدربه، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتولّى هذا الملف منذ عدة سنوات وتم توقيع "مخالصة" مع اللاعب البرازيلى ومحاميه فى شهر يونيو الماضى وإرسال هذه التسوية للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وإخطار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بالتسوية ليتم إغلاق هذا الملف تماماً.

وكشف عبدربه النقاب عن قيامه بسحب الاستئناف الذى كان ينوى التقدم به للمحكمة الرياضية قبل عدة أشهر بسبب الوصول لاتفاق مع هندريك ومحاميه، مؤكداً أنه لا داعى للقلق أو إثارة هذه الأزمة حالياً أو الحديث عن تعرض الأهلى لعقوبة خصم نقاط لأن الأمر تم إغلاقه فى ظل التنسيق الذى تم بينه ومجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية ويقضى بضرورة إنهاء الأزمة مع هندريك ومنحه حقوقه، خاصة أن الأهلى يحرص دائماًعلى دفع مستحقات أى شخص أو جهة.

الأهلى بالزى التقليدى والوداد بالأزرق فى مباراة الغد

عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة اللأهلي والوداد المغربي ظهر اليوم، الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف». ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.