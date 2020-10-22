شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 22/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتي يعد أبرزها تأجيل مواجهة الفريق أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ليوم 1 نوفمبر المقبل.

الزمالك يتفق مع فرجانى ساسى على تجديد عقده بعد بطولة أفريقيا

اتخذت إدارة الكرة بنادى الزمالك العديد من الخطوات المهمة والقرارات الحاسمة فى اطار حرصها على استمرار حالة الاستقرار التى يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى منذ بداية الموسم الحالى. إدارة الكرة فى نادي الزمالك اتفقت مع التونسي فرجاني ساسي على تجديد تعاقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وعقد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فى الزمالك جلسة مع فرجانى ساسى اتفقا خلالها على التجديد من حيث المبدأ، وقدم أمير مرتضي عرضا ماليا لساسي ولا يزال اللاعب يفكر فى عرض الزمالك فى ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية، وفى مقدمتها التعاون السعودى الذى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رسمياً.. كاف يؤجل مباراة الزمالك والرجاء لـ 1 نوفمبر والنهائى فى موعده

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمي، تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي حتى الأول من نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف "كاف" أن مباراة الزمالك والرجاء، والتى كان مقررا إقامتها مساء السبت المقبل، تم تأجيلها حتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن يكون النهائى فى موعده وتحديدًا السادس من نوفمبر المقبل.

باتشيكو يُطبق "الروتيشن" فى تدريبات الزمالك لتجنب الإصابات

حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عمل برامج تدوير خلال تدريبات الفريق بين مجموعة اللاعبين الأساسيين، تشهد تدريب بعضهم فى الجيمانزيوم فى يوم واليوم الأخر يتم إشراكهم فى التدريبات الجماعية كما حدث فى الأيام الماضية مع الرباعى يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة ومصطفى محمد، وذلك لتجنب إصابتهم أو تعرضهم للإرهاق خاصة بعدما شاركوا بشكل أساسى فى المرحلة الماضية، وذلك لتحضيرهم بشكل جيد فى المباريات المقبلة.

الزمالك يستعيد جهود محمود علاء خلال أسبوع

Advertisements

يواصل محمود علاء، مدافع الزمالك، تنفيذ برنامج التأهيل الخاص به، بعد الإصابة التى لحقت به خلال مشاركته مع الأبيض فى مباراة حرس الحدود التي جمعت بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، حيث يحتاج محمود علاء لمدة تُقارب الأسبوع، من أجل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض، وذلك ضمن البرنامج الذى يؤديه اللاعب لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة.

مران الزمالك.. تقسيم اللاعبين لمجموعتين وتعليمات من باتشيكو لـ "طارق حامد وعيد"

حرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع معاونيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث شهدت الجلسة شرح العديد من الأمور الفنية المقرر تطبيقها فى تدريبات اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 1 نوفمبر المقبل، بالقاهرة، لذا يسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز جميع اللاعبين للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

الزمالك ينشر خطابه لـ "الكاف" بشأن موقفه من تأجيل مباراة الرجاء

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن الخطاب الذى تم إرساله رسميًا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الأربعاء، والذى أكد خلاله أنه متمسك بإقامه مباراه العودة للدور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا فى موعدها يوم 24 أكتوبر وأنه فى حال وجود نية لتأجيلها بسبب وجود حالات إصابة كورونا بين صفوف الرجاء المغربى فإنه لايمانع فى التأجيل بشرط أنه فى حال وصول فريق الزمالك إلى الدور النهائى يتم تأجيل موعده بنفس عدد الأيام التى تم تأجيل فيها لقاء الاياب تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص خصوصا أن الزمالك راعى ظروف الرجاء.