شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم المقاولون بهدف +90 ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الاتحاد السكندري فى الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعتها على ستاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر ، والتى تشهد أول ظهور لحسام حسن مع زعيم الثغر بعد غياب عن التدريب عقب رحيله عن سموحة فى الدور الأول من دورى الموسم الجارى.

وتأهل الاتحاد السكندري الي الدور نصف نهائي لبطولة كاس مصر ، منتظراً الفائز من الأهلي وأبو قير للأسمدة .

أحرز هدفي الاتحاد السكندري خالد قمر والسيد سالم في الدقيقة 49 و93 علي الترتيب ، بينما سجل للمقاولون العرب شكري نجيب في الدقيقة 47 .

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي"-

حراسىة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم، محمد رجب، مروان النجار، محمود شعبان،

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خط الوسط : مروان عطية، كريم الديب، أحمد راشد.

خط الهجوم : خالد الغندور، خالد قمر، رزاق سيسيه.

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب علي النحو التالي ..

حسن شاهين ، أمير عابد، فاروق نور الدين ، محمد سمير ، حسن الشامي ، ابراهيم صلاح، أحمد الشيمي ، كريم مصطفي، شكري نجيب ، لويس هنستروزا ، سيف الدين الجزيري.