شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب مهنئا حسام غالى بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا عشرة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ القناص عماد متعب، صديقه وزميله النجم حسام غالى، قائد فريق الأهلى السابق، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، الذى يحل اليوم 22 أكتوبر، حيث نشر متعب عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بالكابيتانو غالى، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا عشرة العمر يا غالى".





واحتفل النجم حسام غالى، لاعب النادى الأهلى السابق، بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب "احتفال بعيد ميلادى التاسع والثلاثين فى المنطقة المفضلة الخاصة بي".

وشهد مشوار حسام غالى، لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة، العديد من اللمحات والمحطات المهمة حيث قضى الكابيتانو أكثر من نصف عمره فى مجال كرة القدم بدأها بنادى بيلا بكفر الشيخ وأنهاها فى الأهلي، متخذا عدة محطات فى مشواره ما بين فينورد الهولندى وتوتنهام الإنجليزى وديربى كاونتى الإنجليزى والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

لفت حسام غالى أنظار مسئولى نادى فينورد الهولندى فى يناير من 2003، بعدما شارك اللاعب فى دورة ودية مع المنتخب الأولمبى كانت تضم منتخبات البرازيل، والتشيك، واليابان، وقدم مستوى لافتًا جعل مسؤولو فينورد يرغبون فى التعاقد معه بشدة، إلا أن إدارة الأهلى رفضت احتراف حسام غالى فى منتصف الموسم، ليرحل الى هولندا فى نهاية الموسم.