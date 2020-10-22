شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 :موسيمانى يطلب التعاقد مع مهاجم أجنبى وترشيح بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد الاستقرار على رحيل الثنائي السنغالي اليو بادجي والأنجولي جيرالدو، في الوقت الذي سيتم قيد المدافع المغربي بدر بانون علي حساب واحد منهم فيما سيتم قيد المهاجم الأجنبي الجديد على حساب الثاني.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن لجنة التخطيط بالأهلي رشحت المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة لكي ينضم لصفوف الفريق في الموسم الجديد ،خاصة بعد المردود الرائع الذي قدمه مع فريقه هذا الموسم في الوقت الذي جهزت لجنة التخطيط بالنادي عددآ من السير الذاتية لمهاجمين اخرين لعرضهم على موسيماني تمهيدا لاختيار احدهم لتدعيم هجوم الفريق، الا ان المدرب الجنوب افريقي طلب ارجاء البت في الأمر لحين انتهاء بطولة دوري ابطال افريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.