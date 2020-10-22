شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: رمضان صبحي بديلاً لتريزيجيه وكهربا في المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول استقر على عدم ضم رمضان صبحى لاعب بيراميدز في معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي توجو يومي 14 و 17 نوفمبر، الا في حالة غياب محمود تريزيجيه المحترف باستون فيلا أو محمود كهربا.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن البدري وضع الثنائي تريزيجيه و كهربا في المرتبة الأولي والثانية لاختياراته في مركز الجناح الايسر للمتتخب ومن بعدهما رمضان صبحي البعيد عن المشاركات في المباريات الرسمية منذ ما يقارب العام، ويتواجد رمضان صبحي في قائمة منتخب مصر الاوليمبي الذي يستعد لمواجهة البرازيل يوم 16 نوفمبر وودية اخري يوم 13 جاري الاتفاق عليها.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.