شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 22/10/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 5 محترفين فى قائمة منتخب مصر واستمرار استبعاد المحمدى

أعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى، ويستعد المنتخب لمواجهة توجو ذهاباً وإياباً يومى 14 و17 نوفمبر المقبل، فى إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

سيلتا فيجو الإسباني يعرض إقامة مباراة ودية أمام الأهلي.. صور

عرض نادى سيلتا فيجو الإسبانى خوض مباراة ودية مع النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة فى توقيت يُناسب الناديين وبعد عودة الجمهور للمدرجات والانتهاء من "جائحة" كورونا التى اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية، وجاء عرض النادى الإسبانى على الأهلى خلال زيارة وفد من سيلتا فيجو للقلعة الحمراء مساء أمس، الأربعاء، وضم الوفد كلاً من ماركوس ألونسو، مفوض البرامج الدولية فى إفريقيا، ودييجو جارسيا، المسئول عن برنامج الشركة الراعية، لبحث سبل التعاون بين النادى الأهلى وسيلتا فيجو خلال المرحلة المقبلة.

اتحاد الكرة يخصص 100 ألف جنيه مكافأة لبطل دورى الصالات خصص مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، 100 الف جنيه مكافأة لبطل دوري كرة الصالات للموسم الجارى 2019 /2020، بناءً على المقترحات التى تقدمت بها سحر عيد الحق عضو الجبلاية والمشرف على لعبة كرة الصالات والشاطئية. Advertisements

اتخذت إدارة الكرة بنادى الزمالك العديد من الخطوات المهمة والقرارات الحاسمة فى اطار حرصها على استمرار حالة الاستقرار التى يعيشها فريق الكرة الأول بالنادى منذ بداية الموسم الحالى. إدارة الكرة فى نادي الزمالك اتفقت مع التونسي فرجاني ساسي على تجديد تعاقده مع الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وعقد أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فى الزمالك جلسة مع فرجانى ساسى اتفقا خلالها على التجديد من حيث المبدأ، وقدم أمير مرتضي عرضا ماليا لساسي ولا يزال اللاعب يفكر فى عرض الزمالك فى ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية، وفى مقدمتها التعاون السعودى الذى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الأهلي يؤكد جاهزية أجاى لمباراة الوداد فى إياب نصف نهائى أبطال أفريقيا

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الفريق، جاهز لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وشدد الجهاز على أن عدم مشاركة اللاعب النيجيرى فى مران الفريق كاملاً أمس بسبب مُعاناته من الإجهاد، لذا فضّل الجهاز الفنى إراحته من التدريبات الجماعية ومطالبته بخوض تدريبات فى "الجيم".

الأندية تلجأ للوزير لإلغاء الهبوط في الممتاز والقسم الثاني بسبب كورونا