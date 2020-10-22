شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365 : الأهلى يُعيد صلاح محسن ويُجدد إعارة عمار حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن إدارة الأهلى استقرت على عودة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لنادي سموحة في الموسم المقبل ليكون ضمن تدعيم هجوم الفريق خاصة مع رغبة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق بدعم الهجوم بصورة جيدة ولو على حساب المتواجدين في صفوف الفريق حاليا لانه يري انه يعاين في خط الهجوم بسبب عدم تنفيذ فكره وأيضا اهدار الفرص السهلة.

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وأكد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن الإدارة الحمراء تراجعت عن عودة عمار حمدي واستمرار اعارته سواء في صفوف طلائع الجيش او أي الأندية التي طلبته ومنها سموحة والاتحاد السكندري الذىن يرغبان في ضمه، ويأتي قرار استمرار اعارته بسبب رغبته في المشاركة باستمرار للحفاظ على فرص تواجده في صفوف المنتخب الاوليمبي الذى يستعد لأولمبياد طوكيو خاصة ان شوقي غريب اعلن أن اللاعب الذى يغيب عن المشاركة فترة كبيرة لن يكون ضمن حساباته الفنية.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.