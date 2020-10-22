حسام حسن: الأهلي والزمالك لهم خياراتهم وحساباتهم.. وهدفي ترك بصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح حسام حسن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري، أن الأهلي والزمالك لهما حساباتهما بخصوص اختيار المدير الفني، قائلًا إنه يسعى لترك بصمته مع الفريق الذي يدربه.

وقال حسام حسن في تصريحاته عقب التأهل لنصف نهائي الكأس بالفوز على المقاولون العرب: "أعمدة الفريق كانت غائبة عن المباراة لكن كان هناك ظهور مميز للغاية من جانب العناصر الشباب التي لعبت مع الفريق في المباراة وتحملوا المسؤولية بشجاعة كبيرة".

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وتابع: "سنحاول العمل من أجل الفوز بالبطولة، أنا لا أعد بشيء في نصف النهائي لكن سنحاول العمل من أجل تحقيق شيء جيد لصالح الاتحاد".

وردًا على اختيار الاتحاد السكندري رغم وجود عروض أخرى، وموقفه من الأهلي والزمالك: "الأهلي والزمالك لهما خياراتهما وحساباتهما فيما يتعلق بتعيين المدير الفني".

واختتم قائلًا: "العمل مع اللاعبين لا يمثل مصادفة، أنا اسأل كل متابع هل الأندية التي أعمل معها يتغير شكلها أم لا؟ وهل اللاعب يظهر بشكل مختلف أم لا؟ هل المصري كان ناجحًا ووصل للمربع الذهبي بالكونفدرالية أم لا؟"