خاص.. شكوك حول لحاق معلول بمباراة الأهلي والوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، سبب غياب الظهير الأيسر التونسي بصفوف الأهلي، علي معلول، عن مران فريقه الختامي اليوم الخميس؛ استعداداً لمواجهة نظيره الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن اللاعب التونسي اشتكى من إجهاد عضلي لذا فضّل المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق، بيتسو موسيماني إراحته.

ونوه المصدر ذاته في نهاية تصريحاته إلى أن فرص مشاركة معلول في الإياب أمام الوداد باتت محل شك.

ويلتقي الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء يوم غد الجمعة على ستاد القاهرة بعدما فاز ذهاباً بثنائية نظيفة.