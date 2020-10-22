رسميًا.. موسيماني مدرب العام في الدوري الجنوب إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت إدارة الدوري الجنوب إفريقي عن فوز بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي والسابق لصنداونز بجائزة مدرب العام في البطولة، بعدما حصل عليها في نسختها الماضية.

وأتى موسيماني من بين 3 مرشحين للفوز بالجائزة، حيث تنافس مع إيريك تينكلر المدير الفني لنادي ماريتزبورج يونايتد، وإرنست ميدندورب المدير الفني السابق لنادي كايزر تشيفز، قبل أن يتفوق ويفوز بالجائزة.

وحقق صندانوز الثلاثية المحلية في الموسم الماضي تحت قيادة موسيماني، حيث حصل على الدوري، والكأس بالإضافة إلى كأس الثمانية الكبار.

ويقود موسيماني الأهلي منذ مطلع أكتوبر الجاري واستطاع أن يفوز في لقاء الذهاب على الوداد بنتيجة 2-0 خارج الأرض، ويلعب مساء الجمعة لقاء العودة على ستاد القاهرة.