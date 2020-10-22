الأهلي يعلن سلبية مسحة جميع اللاعبين.. وتخصيص فقرة بالمران لضربات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

اختتم الأهلي مساء الخميس، استعداداته لمواجهة الوداد المغربي، مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة.

واستطاع الأهلي الفوز ذهابا في الدار البيضاء، بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة، وعلي معلول.

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وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها جميع اللاعبين، يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد.

وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التدريب، حيث أجرى فقرة خاصة لضربات الترجيح، خلال المران، تجنبا للجوء لضربات الترجيح حال التعادل سواء في مباراة الوداد أو المباراة النهائية.

وحال التأهل، سيلتقي الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء المغربي يوم السادس من نوفمبر في القاهرة.