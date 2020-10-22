محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
اختتم الأهلي مساء الخميس، استعداداته لمواجهة الوداد المغربي، مساء الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة.
واستطاع الأهلي الفوز ذهابا في الدار البيضاء، بهدفين نظيفين سجلهما محمد مجدي أفشة، وعلي معلول.
وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي، سلبية مسحة الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها جميع اللاعبين، يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الوداد.
وقاد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، التدريب، حيث أجرى فقرة خاصة لضربات الترجيح، خلال المران، تجنبا للجوء لضربات الترجيح حال التعادل سواء في مباراة الوداد أو المباراة النهائية.
وحال التأهل، سيلتقي الأهلي مع الفائز من الزمالك والرجاء المغربي يوم السادس من نوفمبر في القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة جميع اللاعبين.. وتخصيص فقرة بالمران لضربات الترجيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.