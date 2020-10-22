بهدف قاتل.. الاتحاد يتخطى "المقاولون" لـ"نصف نهائي الكأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق الاتحاد السكندري بطاقة التأهل لدور نصف النهائي على حساب نظيره المقاولون خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتقدم نادي المقاولون في الدقيقة 47 عن طريق لاعبه شكري نجيب قبل أن يرد خالد قمر بالتعادل في الدقيقة التالية ثم خطف السيد سالم هدف الفوز للفريق السكندري بالدقيقة 90+4.

وينتظر بذلك الاتحاد القائز من مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.