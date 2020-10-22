"مصر المقاصة" توضح حقيقة حصول "استادات" على حصتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفت شركة مصر المقاصة، حقيقة الأنباء المنتشرة، حول موافقتها على عرض شركة استادات، لشراء حصتها في شركة المقاصة سبورت، التي بدورها تملك نادي مصر المقاصة.

وذكرت شركة مصر المقاصة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الخميس،:"لازلنا في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة".

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وتابعت شركة مصر المقاصة في بيانها:"لا نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أي منها".

وأتمت الشركة بيانها بالإشارة إلى أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماماً من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيره