مصدر لـ"الخليج 365": الجنايني لم يستقل من "CIB".. واجتماع باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

نفى مصدر مقرب من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة حول استقالته من البنك التجاري الدولي CIB.

وأشار المصدر لـ"الخليج 365" إلى أن الجنايني مستمر بعمله المصرفي بصورة طبيعية، وأنه كان حاضراً في مكتبه صباح اليوم الخميس ولم يتقدم باستقاله كما أشيع.

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وذكر المصدر أن الجنايني اتجه إلى اتحاد الكرة بعد انتهاء دورة عمله اليومية في المصرف، ليباشر عمله رئيسًا للجنة الخماسية ويجتمع بمحمد فضل وأحمد عبدالله، ومحمود سعد مدير اتحاد الكرة الفني، ووليد العطار المدير التنفيذي، وحسام الزناتي مدير المسابقات.

ويأتي الترتيب لمباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل ضمن الأولويات، إضافة إلى استعدادات المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المُرشحة بقوة؛ لأن يحتضنها ستاد القاهرة.

كما يناقش الجنايني في اجتماعه تحديد مباريات الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاصة مواجهة الزمالك والإسماعيلي المصيرية التي تحدد تأهل الأبيض إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل أو بيراميدز.