مصدر لـ"الخليج 365": تأجيل مباراتي الزمالك وبيراميدز لـ20 نوفمبر.. والبدري يرفض مقترحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

بحث اتحاد الكرة عن حل لأزمة مباريات الجولة الأخيرة لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز موسم 2019-2020، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين ناديي الزمالك وبيراميدز المتنافسين على المركز الثاني.

وأكد مصدر باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الاستقرار على إقامة مباراتي الزمالك أمام الإسماعيلي، وبيراميدز أمام المقاولون يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة "بعد خصم 3 نقاط"، وبيراميدز يحل ثالثا برصيد 64 نقطة.

واجتمع مسؤولو الإسماعيلي والزمالك صباح اليوم الخميس، مع مسؤولي اتحاد الكرة في مقر الجبلاية، وشهد رفض الدراويش لمقترح إقامة المباراة يوم 25 أكتوبر الجاري، مطالبا بأن تكون المباراة بعد يوم 27 من الشهر الجاري.

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وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، في الأول من نوفمبر القادم، وإقامة النهائي في موعده يوم 6 نوفمبر.

وعلم الخليج 365، أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب، رفض إقامة أي مباراة بالدوري قبل تجمع المنتخب المقرر يوم 9 نوفمبر، لخوض مباراتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم يومي 14، و17 نوفمبر.

وكان مقترح تقدم بإقامة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري يوم 9 نوفمبر، وهو ما رفضه البدري.

كما رفضت الأندية مقترحًا بإقامة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري بدون الدوليين، وقت تجمع المنتخب الأول لخوض مباراتي توجو.