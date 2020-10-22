خاص.. اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباراة الأهلي والطلائع 29 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

استقر اتحاد الكرة على إقامة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في نفس موعدها المحدد سلفا آخر شهر الشهر الجاري أحد أيام 29، و30، و31 أكتوبر.

وأكد مصدر باتحاد الكرة رفض الإفصاح عن هويته في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة المسابقات استقرت على إقامة مباراة الأهلي والطلائع يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه تم اختيار موعد 29 أكتوبر، لإتاحة الوقت أمام النادي الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري الأبطال المقررة يوم 6 نوفمبر القادم، حال تأهله.

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وفاز الأهلي ذهابا في المغرب بهدفين نظيفين لمجدي أفشة، وعلي معلول.

ووفقا للمصدر، رأى اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والطلائع لا علاقة لها بتكافؤ الفرص بين ناديي الزمالك وبيراميدز الذين يتنافسان على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا.

وحصد الأهلي لقب الدوري برصيد 86 نقطة قبل الجولة الأخيرة، فيما يحل الجيش في المركز العاشر برصيد 41 نقطة، نفس رصيد المقاصة والإسماعيلي، حيث ضمن البقاء في الدوري.