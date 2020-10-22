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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
نشر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، الخطاب الذي أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس الأربعاء قبل القرار الخاص بتأجيل مواجهة الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح الخطاب المختوم بخاتم النادي، وموقع من جانب المدير التنفيذي المنتدب أن الزمالك أعلن التزامه بخوض المباراة أمام الرجاء 24 أكتوبر، لكنه لم يمانع التأجيل مع وضع شرطين لهذا الأمر.
الشرط الأول الذي وضعه الزمالك، أن يتم تأجيل نهائي دوري الأبطال في حال تأهل الزمالك إلى عدد أيام مساوية للأيام التي يؤجل خلالها نصف نهائي البطولة أمام الرجاء.
وقال خطاب الزمالك: "لأنه من غير العدالة إذا تأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بإذن الله، أن يكون أمامه 5 أيام فقط ليلعب المباراة النهائية، يوم 6 نوفمبر في الوقت الذي يكون فيه الفريق الآخر الذي تأهل إلى المباراة النهائية قد تم منحه راحة أكثر من 14 يومًا".
أما الشرط الثاني: "إذا كان القرار هو تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وعدم تأجيل المباراة النهائية، فإن العدالة تحتم تأجيل المباراة التي ستقام بين الأهلي والوداد لتقام المباراتان في يومين متتاليين نظرًا لتكافؤ الفرص".
وقرر الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء ليقام 1 نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "شرطان للموافقة على التأجيل".. مرتضى ينشر خطاب الزمالك لـ"كاف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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