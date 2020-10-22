الوداد المغربي يخوض مرانه الرئيسي استعداداً لمواجهة الأهلي غداً

خاض فريق الوداد المغربي مرانه الرئيسي باستاد القاهرة مساء اليوم الخميس استعداداً لمواجهة الأهلي غداً السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. واكتفى الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد بتدريبات بدنية خفيفة اليوم الخميس قبل مباراة الأهلي. بتدريبات بدنية خفيفة اليوم الخميس قبل مباراة الأهلي. وفاز الأهلي على الوداد في عقر داره بثنائية دون رد في جولة الذهاب بدور الأربعة بالدار البيضاء.



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