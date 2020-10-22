عتاب بين شوقي غريب ومجدي عبد الغني في تأبين عزمي مجاهد

شهد تأبين عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام السابق في اتحاد الكرة، عتابا بين مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.
وهاني عبد الغني شوقي غريب لعدم الرد على اتصالاته ورد غريب بأنه غاضب من تصريحاته وقت أزمة ضياع الكؤوس من اتحاد الكرة عندما نشرت له تصريحات قال فيها:"تلاقي الكؤوس عند شوقي غريب".
وأكد عبد الغني أنه لم يدل بهذه التصريحات وأنه لو كان رد على اتصالاته لأوضح له ذلك.
وأكد عبد الغني لغريب أن التصريحات تم تحريفها وأنه لم يقصد هذا المعنى من حديثه
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