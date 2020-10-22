علي معلول مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي والوداد المغربي

تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة بعدما أصبح التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مهدداً بقوة بالغياب عن مباراة الوداد المغربي غداًالجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.
وغاب معلول عن مران الأهلي اليومالخميس بسبب شكواه من آلام عضلية وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق من غيابه عن لقاء الوداد.
وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية دون رد بالمغرب.
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