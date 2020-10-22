العين السعودي يتعاقد مع مدافع لاتسيو الإيطالي

نجحت إدارة نادى العين السعودي في التعاقد مع الأنجولي ميشيل باستوس مدافع فريق لاتسيو الإيطالي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أعلن نادى العين عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قائلًا " قادمًا من لاتسيو الإيطالي ‎.. باستوس مرحبًا بك في العين . تعد صفقة ميتشيل باستوس هي سابع

صفقات العين هذا الموسم بعد التعاقد مع كل من نواف الحارثي لاعب خط وسط الوحدة، ربيع السفياني مهاجم التعاون، أيمن بخاري حارس مرمى اتحاد جدة، الجزائري سفير تايدر ونواف الفرشان لاعب خط وسط النصر.

يستضيف فريق العين نظيره فريق الاتفاق يوم السبت

علي ملعب الأمير محمد بن فهد ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن فريق العين تلقي أول هزيمة له علي يد الهلال حامل لقب النسخة الماضية بينتجة هدف دون رد فى المباراة التى جمعت بين الفريقين السبت الماضي على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

